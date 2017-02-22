Kayseri’de 366 araç trafikten men edildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 Ocak- 14 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 27 bin 592 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 3 bin 646 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 91 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 366 araç da çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 153’ü yaralanmalı ve 265’i maddi hasarlı olmak üzere 418 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 218 kişi yaralandı.



Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda da kontrol edilen 29bin 635 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 5 bin 411 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 10 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 524 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 31’i yaralanmalı ve 33’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 64 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 88 kişi yaralandı.



İlçe merkezlerinde ise 6 bin 666 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 606 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, 13 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 79 araç da trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 16’sı yaralanmalı ve 13’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 29 kaza meydana geldi. Kazalarda 24 kişi yaralandı.