Kayseri’de 507 adet sikke ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, 507 adet sikke ve 2 adet madeni heykel ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik icra edilen faaliyet sonucunda, Bünyan ilçesi Köprübaşı mahallesi mevkiinde E.F.’nin çantasında yapılan aramada 507 adet Sikke, 2 adet Madeni Heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.F.’nin sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarma tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.