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KAYSERi’DE 84 YAŞINDAKi ADAM DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Kayseri'de 84 yaşındaki adam, tartıştığı 56 yaşındaki damadını çenesinden ve karnından av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 

KAYSERi’DE 84 YAŞINDAKi ADAM DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Ali Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana gelen olayda 84 yaşındaki Arif M. ile damadı 56 yaşındaki Ahmet F. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Arif M., av tüfeğiyle iki el ateş ettiği damadı Ahmet F.'yi çenesinden ve karnından vurdu. Silah sesleri sonrasında olayı fark eden yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine ilk olarak polis ekibi ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ahmet F. olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, 84 yaşındaki Arif M. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Ahmet F.'nin cesedi otopsi yapılmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Arif M. hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.
İHA

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