Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERi’DE 9 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'deki terör saldırısının ardından provokatif eylemlerde bulundukları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

KAYSERi’DE 9 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından provokatif eylemlerde bulundukları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 9 şüpheli, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıyla ilgili aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmış, olayda kullanılan aracın sahibi M.Y. de Şanlıurfa'da gözaltına alınıp Kayseri'ye getirilmişti.

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140