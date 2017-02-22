Kayseri’de aranan 490 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 15 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kentte meydana gelen 2 kasten adam öldürme olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Ayrıca 3 kasten yaralama olayında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.



Gasp Büro amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise 5’i yağma, 1’i tehdit, 1’i özel hayatı ihlal olmak üzere işlem yapılan 7 olayda gözaltına alınan 20 şahıstan 11’i tutuklandı. Ayrıca olaylarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise 4’ü fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama, 8’i kumar oynanması ve imkan sağlama ve 1 adet cinsel taciz olmak üzere 14’ü adli ile 18 fuhuş olayına idari işlem yapıldı. İdari işlem yapılan fuhuş olaylarından 47, adli olaylardan ise 18 şahıs olmak üzere yakalanan 65 şahıstan 1’i tutuklandı, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.



Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise 12’si ikametten hırsızlık, 9’u iş yerinden hırsızlık, 2’si otodan hırsızlık, 1’i resmi kurumdan hırsızlık, 7’si açıktan hırsızlık, 1’i güveni kötüye kullanma, 1’i resmi belgede sahtecilik olmak üzere işlem yapılan 33 olayda yakalanan 63 şahıstan 20’si tutuklandı, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 13’ü oto hırsızlığı, 7’si motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 20 olay meydana geldi. Yozgat ilinden çalıntı olan 1 oto, Kayseri’den çalıntı 12 oto, Gaziantep ilinden çalıntı 1 motosiklet ile Kayseri’den çalıntı 7 motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylar ile ilgili yakalanan 24 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı, 8 şahıs hakkında denetimli serbestlik kararı verildi.



Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 490 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 138’i tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 2’si dolandırıcılık, 1’i yankesicilik, 1’i kapkaç olmak üzere işlem yapılan 4 olayda yakalanan 4 şahıstan 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.



Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise kayıp müracaatı alınan 86 şahıstan 80’i bulunurken 6 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.