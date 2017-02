Kayseri’de asansörlerin yüzde 78’i güvensiz

Kentte bulunan 11 bin 185 asansör üzerine yapılan incelemeye göre, 6 bin 290 asansörün güvensiz bulunarak kırmızı etiketle işaretlendiğini belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, “Denetim sonuçlarına göre Kayseri’de güvensiz bulunan asansör oranı yüzde 75 seviyesindedir. Aynı dönemde periyodik kontrol sonucu kusurlu bulunan 171 asansöre sarı renkli, hafif kusurlu bulunan bin 538 asansöre mavi renkli ve kusursuz olduğu tespit edilen 393 asansöre yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiştir” dedi.



Bunun yanı sıra, geçen yıl sonuna kadar, şikayetler üzerine kentte bulunan 152 asansör ve asansör bakımı yapan firmanın da denetlendiğini kaydeden İl Müdürü Kamil Akçadırcı, “Güvensizlik şüphesi ile 42 asansör test ve muayeneye tabi tutulmuştur. Test ve muayene sonucu güvensiz olduğu tespit edilen asansörlerin güvenli hale getirilmesi sağlanılmış, ilgili mevzuata aykırı davranan asansör montajcısı ve bakımcı firmalara 4703 ve 1705 sayılı yasalarda öngörülen en alt limitler dahilinde toplam 737 bin 150 TL idari para cezası uygulanmıştır” diye konuştu.



DOĞABİLECEK CAN VE MAL KAYBINDAN BİNA YÖNETİCİSİ SORUMLUDUR

Güvensiz bulunan asansörlerin güvenli hale getirilmesi için bina sorumlularının uyarıldığını, en geç 30 günlük süre içerisinde güvenli hale getirilmeyen asansörler, ilgili belediyelerce mühürlenerek kullanımdan men edildiğini ifade eden İl Müdürü Kamil Akçadırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Güvenli hale getirilmediği belirlenen kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş asansör, ilgili belediye tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir, kullanılması engellenir. Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkli bilgi etiket iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Belirlenen sürede güvenli hale getirilmeyen asansör belediye tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir, kullanılması engellenir.”



Söz konusu uygulamaya uymayan bina yöneticilerine, alt limit olarak 917 TL, üst limit olarak 36 bin 759 TL idari para cezası uygulanacağına da dikkat çeken İl Müdürü Kamil Akçadırcı, “İl müdürlüğümüz personelince yapılan denetimlerde kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörlerin kullanımına izin veren ve böylece bina sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 25bina yöneticisi hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilerek güvensiz olarak tanımlanan asansörlerin mühürlenerek kullanımdan men edilmesi için ilgili belediyelere bildirimde bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.



İl Müdürü Kamil Akçadırcı, vatandaşların, güvensizlik şüphesi duydukları sanayi ürünleri ve asansörler ile ilgili ihbar ve şikâyetlerini ‘ALO 130 Ürün Güvenliği’ Şikâyet Hattı’na veya doğrudan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirebileceklerini sözlerine ekledi.