KAYSERi’DE BiR HIRSIZ 3 SANiYEDE TELEFON ÇALDI

Edinilen bilgiye göre, kentte meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gevher Nesibe ve Cumhuriyet mahallelerinde 5 gün içerisinde 4 işyerinde meydana gelen olayları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayların şüphelisi olarak belirlenip gözaltına alınan F.G. işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık olayı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraların kaydettiği görüntülerde şahsın elindeki taşla vitrin camını kırdıktan sonra telefonları 3 saniyede çalarak gözden kaybolduğu görüldü.