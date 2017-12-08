Kayseri’de ‘bylock’a rekor ceza: 12 yıl

27 Ağustos 2016’da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, belediyelerde FETÖ soruşturması çerçevesinde açığa alınan 32 mahalli idareler personeline yönelik operasyon başlattı. Adliye’ye sevk edilen 65 şüpheliden 36’sı tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Selman Ç. de yer almıştı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık S.Ç. ile avukatı hazır bulundu.

468 gündür tutuklu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi İl Özel İdare’de bilgisayar işletmeni olan S.Ç. by lock kullanmadığını, mahallelerden sorumlu olmadığını ifade etti.

SANIĞA İNDİRİM MADDESİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.Ç.’ye kastın yoğunluğu da göz önünde bulundurularak ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamazken, bu ceza Kayseri’de bu zamana kadar verilen by lock cezalarında rekor ceza olarak kayıtlara geçti.

