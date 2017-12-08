Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’de ‘bylock’a rekor ceza: 12 yıl

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Ağustos 2016’da gözaltına alınan ve örgütün gizli iletişim ağır by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan belediye çalışanına 12 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza Kayseri’de bu zamana kadar verilen bylock cezalarında rekor ceza olarak kayıtlara geçti.

Kayseri’de ‘bylock’a rekor ceza: 12 yıl
27 Ağustos 2016’da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, belediyelerde FETÖ soruşturması çerçevesinde açığa alınan 32 mahalli idareler personeline yönelik operasyon başlattı. Adliye’ye sevk edilen 65 şüpheliden 36’sı tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Selman Ç. de yer almıştı.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık S.Ç. ile avukatı hazır bulundu.
468 gündür tutuklu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi İl Özel İdare’de bilgisayar işletmeni olan S.Ç. by lock kullanmadığını, mahallelerden sorumlu olmadığını ifade etti.
SANIĞA İNDİRİM MADDESİ UYGULANMADI
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.Ç.’ye kastın yoğunluğu da göz önünde bulundurularak ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulamazken, bu ceza Kayseri’de bu zamana kadar verilen by lock cezalarında rekor ceza olarak kayıtlara geçti.
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.