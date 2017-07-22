KAYSERi’DE ÇAKMAK GAZI ÇEKEN 16 YAŞINDAKi GENÇ ÖLDÜ

İddiaya göre, Uzay Caddesi'ndeki boş arazide çakmak gazı çeken Hasan D. (16), motosikletine bineceği sırada yere yığıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.Savcı ve polisin incelemesinin ardından Hasan D'nin cesedi, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.