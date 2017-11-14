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KAYSERi’DE ÇALIŞANLARI USULSÜZ EMEKLi EDEN ÇETE ÇÖKERTiLDi

Kayseri'de aldıkları usulsüz engelli raporları ile bir çok kişiyi SGK'dan emekli eden 33 kişilik şebeke çökertildi.

KAYSERi’DE ÇALIŞANLARI USULSÜZ EMEKLi EDEN ÇETE ÇÖKERTiLDi
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri’de faaliyet gösteren firmalarda çalışan şahısların 3600 çalışma gününü tamamladıktan sonar usulsüz olarak aldıkları Engelli Sağlık Raporları ile Vergi indiriminden yararlandıkları, akabinde SGK kurumuna başvurarak emekli oldukları anlaşıldı.

Bu olayı gerçekleştiren ve içlerinde bu usulsüz rapor alma işini de organize eden şahısların bulunduğu 33 kişinin yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Nitelikli Dolandırıcılık ve Kamu Kurum Dolandırıcılığı suçu ile ilgili olarak 31 şahıs gözaltına alındı.

2 şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
İHA
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