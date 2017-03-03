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Kayseri’de DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan İmad Eddin Youssef Kahalil ve Teyir Kürdi isimli şahıslar TEM ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

İHA

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