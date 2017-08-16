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KAYSERi’DE DiREKSiYON HAKiMiYETiNi KAYBEDEN ARAÇ YAN YATTI

 Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. 

KAYSERi’DE DiREKSiYON HAKiMiYETiNi KAYBEDEN ARAÇ YAN YATTI
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, F.Ş. yönetimindeki 38 RT 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Otomobil sürücüsü F.Ş., çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarılırken, kazayı yara almadan atlattı.
Polis ekipler de, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı. Yan yatan otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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