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KAYSERi’DE EKSTASY OPERASYONU

Kayseri polisi tarafından yapılan ve 2 bin 943 adet ekstasy hap ile birlikte yakalanan 3 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

KAYSERi’DE EKSTASY OPERASYONU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve Kayseri'ye batı illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri nakleden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.K. (31), M.K. (47) ve K.A. (39) yakalandı. Yakalanan şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda, toplam adedi 2 bin 943 adet uyuşturucu maddelerden ekstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. (31), M.K. (47) ve K.A. (39) haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İHA

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KayseriEKSTASY
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