Kayseri’de Ev Yangını

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Ayvalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik anlamı alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü. Öte yandan, yangından çıkan dumandan etkilenen 2 kişi de olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

