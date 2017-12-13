KAYSERi’DE EVRAK SAHTEKARLARINA GÖZALTI

Kayseri'de sahte evrak düzenleyerek emekli oldukları ve bu kişilere aracılık ettikleri iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kamu kurumu dolandırıcılığı" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğratarak usulsüz ve sahte evraklarla emekli olanlar ile bu kişilere maddi menfaat karşılığında aracılık eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu çerçevede çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA