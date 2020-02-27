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Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Pınarbaşı ilçesi yakınlarında bulunan Aşağı Kızıl Çevlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine giden Mustafa G. (51) yönetimindeki 44 PT 241 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ile beraber araçta bulunan oğlu Okan G. (25) hayatını kaybederken, Yasemin E. ve Efe G.'de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa G. ve Okan G.'nin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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