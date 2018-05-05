KAYSERi’DE FECi KAZA 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 H 3360 plakalı kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki 38 H 0554 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. ile Suriye uyruklu Muhammet A. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişide sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA