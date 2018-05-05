Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERi’DE FECi KAZA 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişide yaralandı. 

KAYSERi’DE FECi KAZA 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Edinilen bilgiye göre, Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 H 3360 plakalı kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki 38 H 0554 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. ile Suriye uyruklu Muhammet A. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişide sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.