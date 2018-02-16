KAYSERi’DE FECi KAZA

Kaza, Osman Kavuncu Bulvarı Anbar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ç. (24) yönetimindeki 38 PD 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ters döndü. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Recep Ç. yaralı olarak kurtuldu. Recep Ç. sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobil, çekici ile kaldırıldı.



Recep Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA