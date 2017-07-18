KAYSERİ’DE FETÖ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen 36 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 22'si gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AA
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen 36 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.