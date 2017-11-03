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Kayseri’de fıstıklı sigara operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, fıstık çuvallarının içine gizlenmiş 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

Kayseri’de fıstıklı sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.Yapılan operasyonda durdurulan bir araçta fıstık çuvallarının içine gizlenmiş vaziyette 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca 20 gram toz esrar da ele geçirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
İHA

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