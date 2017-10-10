KAYSERİ'DE HASTANE ŞANTİYESİNDE YAKALANMIŞTI

2 Mayıs'ta Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttükleri çalışmalar neticesinde yapımı devam eden bir hastanenin şantiyesi içerisindeki konteynırlara operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütleri ile irtibatı tespit edilen ve kırsal alandan Kayseri’ye gelen Harun Piran (K) kod adlı M.B., yakalanarak gözaltına alındı. 8 gün Emniyet'teki sorgusunun ardından M.B. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'teki sağlık kontrolünün ardından Adliye'ye sevk edildi. M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.B.(27) ile avukatı hazır bulundu.



Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunduğu, silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık M.B. "Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.



Sanık M.B., ilk duruşmada 2012 yılında PKK/KCK kadrolarına katıldığını, 5-6 ay Kuzey Irak'ta kaldığını ancak silahlı eğitim almadığını söyleyerek, "Aynı yıl, pişman olarak kolluk kuvvetlerine teslim oldum. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davada, etkin pişmanlıkta bulunduğum gerekçesiyle hakkımda ceza verilmedi. 2014'te kesinlikle tekrar örgüte geri dönmedim. Bölge Hastanesi'nde çalışan tanıdıklarımın yanına gelip, çalıştığım esnada terör örgütü üyeliğim devam ettiği iddiasıyla gözaltına alındım. Harun Piran'ı tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Söz konusu o isim sanırım kod adı ancak kim bilmiyorum. Söz konusu fotoğraftaki şahıs bana benzetilmiş olabilir, ben değilim. 2012'de örgüt tüm bilgilerimi almıştı, tüm bilgilerim onlarda vardı, bu bilgiler kullanılarak öyle rapor hazırlanmış olabilir. Daha önce örgütteydim, örgüttekilerin devlete teslim olursam, yıllarca cezaevinde yatacağımı söylemelerine rağmen, ben pişman olup, 2012 yılında bu çatı altında yaşadığım, ekmeğini yediğim devletin adaletine güvenerek kendim teslim olmuştum ve bir daha da örgüte katılmadım" diye savunma yapmıştı.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.B.'ye 'terör örgütü üyesi olma' suçundan 8 yıl, örgütün silahlı olması nedeniyle cezadan 1/2 artırım yapılarak sanığa neticeden 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.