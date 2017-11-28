KAYSERi’DE HDP iL BiNASINA SALDIRI DAVASI

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da Erciyes Üniversitesi Talas Yolu üzerinde bulunan otobüs durağında özel halk otobüsüne yönelik PKK'lı canlı bomba tarafından terör saldırısı düzenlenmiş, 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı. Saldırının olduğu aynı gün toplanan kalabalıktan bir grup HDP İl Teşkilatı'nın olduğu bina önünde toplanmış, terörü lanetlemiş, HDP İl binasını da yakmıştı. Yapılan tespit sonrası 3 kişi hakkında 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanıklar C.T., K.U., Y.K. katılmazken, HDP İl Başkanı Cezvet Işık duruşmada hazır bulundu. Ayrıca HDP Van milletvekili Lezgin Botan, HDP Van Parti Meclis Üyesi Yeliz Zozan Yıldırım da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Atama ile gelen HDP İl Başkanı Cezvet Işık müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde, "Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum. Maddi zararımız var. Maddi zararımızın giderilmesini ve bu konuda ihmali olanların da yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme verdiği kararda sanıklardan K.U. ve Y.K.'ye delil yetersizliğinden beraat, C.T.'ye ise 'mala zarar verme' suçundan 10 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 5 ay verdiği cezayı erteledi.