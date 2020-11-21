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Kayseri’de Karantinayı İhlal Eden 107 Kişiye Dava Açıldı

KAYSERİ’de bugüne kadar koronavirüs karantinasını ihlal ettikleri için 107 kişi hakkında, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri’de Karantinayı İhlal Eden 107 Kişiye Dava Açıldı

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bugüne kadar 107 kişi hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Başsavcılık tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında, koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olarak karantinada olması gerekirken, karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 107 kişi hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan iddianame düzenlendi. 

Kayseri Adliyesi’ndeki Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianameler kapsamında 107 kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Haber Merkezi

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