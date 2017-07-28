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Kayseri’de korkutan yangın

Kayseri’de hasırcı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Kayseri’de korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Mahallesi 3. Caddede bulunan bir hasırcı dükkanında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde 2 katlı dükkanı saran alevler, maddi zarara yol açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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YangınESKİ SANAYİ
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