KAYSERi’DE SAKA KUŞU AVLAYAN 3 KiŞi YAKALANDI

Kayseri Orman ve Su işleri Şube Müdürlüğü tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av koruma kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller çerçevesinde ekipler Yahyalı ilçesi Çubuklu Genel Avlağı mevkiinde bir ihbarı değerlendirdi. Nesli tükenmekte olan 8 saka kuşunu ağ ve düzeneklerle avlayan 3 kişi yakalanırken, düzenekler ve ağlara el konuldu.



Kaçak avlanan 3 şahsa 4915 sayılı kanun kapsamında 4.000 TL tazminat 10.098 TL İdari Para Cezası olmak üzere toplamda 14.098 TL idari para cezası uygulandı.



Pınarbaşı İlçesi Uzunyayla mevkii ve Felahiye İlçesi Yamula Barajı mevkiinde koruma kontrollerine devam eden ekipler yaklaşık 40 avcının belgeleri kontrol etti. Yapılan kontrollerde ruhsatsız olarak avlandıkları belirlenen iki avcının tüfeklerine jandarmaya teslim edilmek üzere el konulduğu ve tutanak tutulduğu kaydedildi.



Denetimlere katılan Şube Müdürü Şevket Ağmaz belgeleri tam olan avcılara teşekkür etti.

İHA