KAYSERİ’DE SİLAHLA YARALAMA

Kayseri’de Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi’nde gerçekleşen silahlı yaralamada 1 kişi bacağından yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Derya İşhanı önünde gerçekleşti. H.A.K. ve M.B arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.B. belinden çıkardığı silahla H.A.K.’yı bacağından yaraladı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı H.A.K. ,Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Polis M.B.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.