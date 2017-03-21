banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERi’DE SON 1 AYDA 726 KiŞiYE GÖZALTI

Kayseri'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 726 kişiden 189'unun tutuklandığı bildirildi.   

KAYSERi’DE SON 1 AYDA 726 KiŞiYE GÖZALTI
banner179

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 5 olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 9'u, Gasp Büro Amirliğince 20 olayda gözaltına alınan 43 kişiden 3'ü, Hırsızlık Büro Amirliğince 15 olayda gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü, Ahlak Büro Amirliğince 38 olayda gözaltına alınan 68 kişiden 4'ü tutuklandı. 

Ayrıca Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 36 olayda gözaltına alınan 24 kişiden 5'i, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 8 olayda gözaltına alınan 11 kişiden 1'i, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gözaltına alınan 483 kişiden 163'ü çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı.

Öte yandın, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kayıp 62 kişiden 55'i bulundu, 7 kişinin aranması çalışmaları ise sürüyor.
AA 

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181