KAYSERi’DE SON 1 AYDA 726 KiŞiYE GÖZALTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 5 olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 9'u, Gasp Büro Amirliğince 20 olayda gözaltına alınan 43 kişiden 3'ü, Hırsızlık Büro Amirliğince 15 olayda gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü, Ahlak Büro Amirliğince 38 olayda gözaltına alınan 68 kişiden 4'ü tutuklandı.
Ayrıca Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 36 olayda gözaltına alınan 24 kişiden 5'i, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 8 olayda gözaltına alınan 11 kişiden 1'i, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gözaltına alınan 483 kişiden 163'ü çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı.
Öte yandın, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kayıp 62 kişiden 55'i bulundu, 7 kişinin aranması çalışmaları ise sürüyor.
AA