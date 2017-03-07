Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’de taksici cinayeti

Kayseri’de bir taksici, pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. 

Kayseri’de taksici cinayeti
Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir taksi durağında meydana gelen olayda, silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yerde yatan bir kişiyi tespit edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından pompalı tüfekle vurulan şahsın hayatını skaybettiğini belirledi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi bir kişi, yapılan çalışmalar sonucu Komando Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Sadık Ü. olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.