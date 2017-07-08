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KAYSERi’DE TERKEDiLEN ARACIN “CiĞERiNi SÖKTÜLER”

 Kayseri'de sahibi tarafından terk edilen otomobilin parçaları, kısa süre içerisinde sökülerek götürüldü. 

KAYSERi’DE TERKEDiLEN ARACIN “CiĞERiNi SÖKTÜLER”

Kayseri'de geçtiğimiz haftalarda Yakut mahallesine bırakıldıktan sonra sahibi tarafından alınmayan otomobilin bütün parçaları söküldü. Terk edilen aracın üzerinde takılı olan lastikleri, bagaj kapağı ve kabloları kısa süre içerisinde alınarak götürülürken, aracı gören bazı vatandaşlar 'Ciğerini sökmüşler' diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Anahtar Kelimeler:
KayseriYAKUT MAHALLESİARAÇ
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