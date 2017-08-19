Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 9 şahıstan Cebrail P., Hüseyin D., Bayram E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Ömer Ö., İbrahim Ö., Seyithan K., Nihat Ö., Ömer A., İsmet İ. tutuklandı.
KAYSERi’DE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 6 KiŞi TUTUKLANDI
Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı için gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklandı.
19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:06
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Sosyal MedyaTerör
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.