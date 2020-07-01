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Kayseri’de trafik kazası: 2 ölü

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri’de trafik kazası: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü öğrenilemeyen 38 D 3404 plakalı otomobil ile Fatih Ö.’nün kullandığı 34 JN 5974 plakalı tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.




Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Hacı Osman E.'nin sürücüsü olduğu 38 D 3404 plakalı otomobil ile Fatih Ö.’nün kullandığı 34 JN 5974 plakalı tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Hacı Osman E. ile birlikte otomobilde bulunan Elif E. hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 9 yaşındaki bir çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer kazayla ilgili işlem başlattı.


 

İHA

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