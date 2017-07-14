Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERi’DE TRAFiK KAZASI: 6 YARALI

 Kayseri'de işçileri taşıyan minibüs, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. 

KAYSERi’DE TRAFiK KAZASI: 6 YARALI
Kaza, Erenköy mahallesi Askeri Hastane caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförlerinin ismi öğrenilemeyen 38 P 1307 plakalı servis otobüsü ile 38 RL 581 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Bu sırada cadde de seyir halinde bulunan 38 YC 281 plakalı otomobil ise, kazaya karışmamak için direksiyonu girince duvara çarptı. Kazada, her 3 araçta bulunan Arif K. (30), Seyit Ali Ö. (64), Sahude El A. (27), Ammar El A., Servet Y. (50) ve Selahattin Ş. (54) yaralandı.

Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerine inceleme yaptı.
3
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.