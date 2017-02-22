Kayseri’de uyuşturucu ile mücadele

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, söz konusu tarihler arasında Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından meydana gelen 106 olayda 179 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 32’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca yapılan operasyonlar sonucunda 13 kilo 570 gram kubar esrar, 59,85 gram toz esrar, 59,86 gram eroin, 379,58 gram metamfetamin, 102,10 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 792 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.