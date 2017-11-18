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KAYSERi’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 19 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

KAYSERi’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda sonucunda A.S. (27), A.H. (23) ve Ç.B. (22) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır halde 6 parça halinde toplam 19 gram gelen uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ve metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslardan A.S. (27) 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
(TB-Y
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