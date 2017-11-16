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KAYSERi’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

 Kayseri polisi tarafından Alan Denetimi Projesi kapsamında yapılan uygulamada 5 kişi gözaltına alınırken, 23 gram eroin ve 4.5 gram metamfetamin ele geçirildi. 

KAYSERi’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Alan Denetimi Projesi kapsamında Talas'ta uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada durumlarından şüphelenilen M.Ş. (30), R.Y. (25), M.V.Ö. (28), B.D.D. (24) ve A.D. (33) yakalandı. Yakalanan şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 23 gram eroin ve yine 2 parça halinde 4.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yakalan 5 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
İHA

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AsayişUyuşturucu
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