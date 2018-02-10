Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen A.C (35) ve G.D (26)’de yaptığı üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır halde 15 adet Extacy hap, 12.45 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, 1 adat uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi, 1 adet yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan eldivenler ele geçirildi. Yakalanan şahıslar, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

İHA