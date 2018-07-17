Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara karşı bir çalışma yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahsın 6’sını, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yaparak salıverirken, M.Ş (31) isimli şahsı uyuşturucu madde ticaretinden yakalayarak gözaltına aldı.



Gözaltına alınan M.Ş (31) isimli şahsın üzerinde ve evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda şahısta uyuşturucu maddelerden 3 parça halinde 17 gram sentetik kannabinoid maddesi ve bir adet de hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan M.Ş.’nin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.



Haber Merkezi

