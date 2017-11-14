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KAYSERi’DE ZiNCiRLEME KAZA: 3 YARALI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KAYSERi’DE ZiNCiRLEME KAZA: 3 YARALI

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen araçlardan, 38 PY 873 plakalı otomobil, Kadir Has Bulvarı'nda kontrolden çıkıp önce refüjdeki bir ağaca ve yön levhasına, daha sonra karşı şeride geçerek 38 YL 361 ve 38 GA 849 plakalı otomobillere çarptı.
Kaza sonucu adeta hurdaya dönen 38 PY 873 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçlarda bulunan ve kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat tek taraflı trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
AA

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