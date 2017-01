Kayseri’deki ByLock cezası emsal kabul edilecek Kayseri Adalet Sarayı'nda görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan 1'i pedagog, 4'ü zabıt katibi, 5 adliye personelinin yargılandığı davada 4 sanığa 'terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu sanık katipler H.Ö., M.A., A.U. R.Ç. ve tutuklu pedagog Z.B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Sanıkların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.A., "Ben vatanıma ihanet etmedim. Bayrağımı, vatanımı sizler kadar çok seviyorum" derken, sanık A.U. ise "Bu örgütün siyasi ayağına dokunulmadı. Bu darbenin asıl aktörleri TSK ve siyasettir. Darbe olsaydı ben yine zabıt katibi olacaktım, yine tutuklanacaktım, bu durumdan üzüntü duyuyorum. Beni be elimi Danıştay'tan aradılar, Ankara'ya gittik ve bize sorular sordular. Eşimin örgütün bayan katalogundan seçip evlendiğimi, cemaatte kim tarafından referans ile memur olduğum gibi sorular soruldu. Böyle yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim. Hergün ölmektense bir gün ölürüm. Allah devletimize zeval vermesin. Suriyeli bile bizden daha rahat, öz yurdumuzda garip kaldık. Her istediklerini verdik dedikleri bugün FETÖ oldu. Yarın da Menzilciler MENTÖ, Süleymancılar SÜTÖ gibi örgütler çıkması muhtemeldir" dedi. Tutuklu pedagog Z.B. de 130 gündür maddi ve manevi ağır günler geçirdiklerini belirtirken, sanık R.Ç. ise by lock kullanmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık katipler, M.A., A.U. R.Ç. ve tutuklu pedagog Z.B.'ye 'terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklu katip sanık H.Ö.'nün avukatı Özcan Akıncı'nın önceki celse 'reddi hakim' talebi reddedilirken, dosyası bu davadan tefrik edilerek, ayrı yargılanmasına karar verildi.

İHA