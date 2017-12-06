KAYSERi’DEKi ‘ÇOCUĞUN CiNSEL iSTiSMARI’ DAVASI SONUÇLANDI

Mayıs ayında, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 20 yaşındaki İ.A., eski sınıf arkadaşı 19 yaşındaki İ.G. ve İ.G.’nin kız arkadaşı 14 yaşındaki E.B. motosiklet ile Erkilet Tepesi’ne çıktı. İddiaya göre burada İ.A., İ.G.’ye motor ile gidip marketten bir şeyler almasını söyledi. İ.A. ile E.B. yalnız kaldıkları sırada İ.A., iddiaya göre ‘ya ölürsün, ya ilişkiye girersin’ diyerek E.B.’ye elindeki zincir ile vurdu. İ.G. 5 dakika sonra olay yerine tekrar geldi. E.B., başından geçenleri anlatınca, olay yerinden ayrılan İ.G. ile E.B., polis ekiplerine şikayetçi oldu. İ.A., polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil oldu



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.A. (20), mağdure E.B.(14), mağdurenin şikayetçi annesi B.B. ile avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.



Başka suçtan tutuklu sanık İ.A. mahkemede savunmasında, “Olay günü arkadaşım İ.G. ile E.B. yürüyorlardı. Ben de Erkilet Tepesi’ne çıkmayı teklif ettim. Onlar da kabul etti. Biz sohbet ederken, İ.G., bir şeyler almaya gitti. O sıra E.B.’ye bir şey oldu, kendi kendine bağırmaya başladı, telefonla konuştu, o ara İ.G. geldi, E.B.’yi alıp gitti, ben istismarda bulunmadım, tokat atmadım” dedi.



Pedagog eşliğinde ifade veren E.B. ise “İ.G. benim arkadaşım olur. Sanık İ.A.’yı tanımam. Motosiklet ile Erkilet Tepesi’ne gittik. İ.G. bir şeyler almaya gitti, sanık ile yalnız kaldık. Ben kayalıklarda otururken, karşıma geçti ve ‘ya ölürsün, ya da ilişkiye girersin’ dedi. Ben önce polisi arayacaktım, elimden telefonu aldı, ben bağırınca beni itti, elindeki zincir ile vurdu. Arkadaşım İ.G. geldi, oradan uzaklaştık. Şikayetçiyim” diye konuştu.



Tanık olarak dinlenen İ.G. de olayı şöyle anlattı: “Sanık sınıf arkadaşımdı. Biz E.B. ile gezerken, bize ‘sizi manzaralı bir yere götüreyim’ dedi. Biz de kabul ettik. Tepeye çıktığımızda bana motosikleti verdi, benzinlikteki marketten bir şeyler almamı söyledi. Ben önce ‘tamam’ dedim, sonra şüphelendim, 5 dakika sonra geri döndüm. Elinde zincir vardı, E.B. yanıma koşarak geldi, zorla ilişkiye girmeye kalkışmış, oradan uzaklaştık.”



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İ.A.’ya ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl hapis cezası vererek, bu suçtan da tutuklanmasına karar verdi.



İHA