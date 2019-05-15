Kayseri’deki iftira davasından beraat ettiler

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Edirne Kapalı Cezaevi’nde başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş ile Kocaeli Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu sanık Figen Yüksekdağ Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılmak istemediklerini söyleyerek dilekçe verdiler.



İddianamede 9 Mayıs 2015’te Yenidoğan Mahallesi’nde HDP seçim bürosunun gece yarısı saldırı olduğu ve Büro’nun camlarının kırıldığı, HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağı’nın verdikleri dilekçe ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın kayıtsız kaldığı ve olaylara azmettirici olacağı iddiasıyla soruşturma açılmasını talep ettiler. Yapılan soruşturma sonucu Kulular hakkında takipsizlik kararı verildiği ve Demirtaş ile Yüksekdağ’ın verdikleri dilekçe nedeniyle İbrahim Kulular’a ‘iftira’ suçu işlediklerinin anlaşıldığı görüşlerine yer verilmişti.



2 çocuk babası 45 yaşındaki tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, 25 Ekim 2018’de mahkemeye ilk kez çıkmış, “12 yıl parlamenterlik yaptım, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 kez aday oldum, en büyük partilerin birinde eş başkanlık yaptım, sizin mahkemede sanık olarak yargılanmam ciddi bir meseledir” diye savunma yapmıştı.



Karar duruşmasında sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme hakimi yapılan yargılama sonucu sanıklar Demirtaş ve Yüksekdağ’ın üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

