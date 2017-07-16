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Kayseri’den Tokat’a gitti gölette boğuldu

Tokat’ta serinlemek için girdiği gölette boğulan 16 yaşındaki Tolga Etli’nin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Etli’nin Kayseri’de ikamet ettiği öğrenildi.

Kayseri’den Tokat’a gitti gölette boğuldu
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de ikamet eden Halil ile Nadiye Etli çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan Tolga Etli, yaz tatili için geldiği memleketi Tokat merkeze bağlı Kızık köyü göletine arkadaşları ile birlikte balık tutmaya gitti.



Bir süre sonra serinlemek amacıyla gölete giren gençlerden Tolga Etli, suda gözden kayboldu.



Arkadaşlarının 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ile birlikte Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu gencin cesedi sudan çıkarıldı. Büyük üzüntü yaşayan baba Halil Etli’yi yakınları teselli etmeye çalışırken, gencin bir arkadaşı sinir krizi geçirdi.



Talihsiz gencin arkadaşı Eren Erdoğan, balık tuttuktan sonra suya girdiklerini, arkadaşının birden suda batarak kaybolduğunu söyledi.

Erdoğan, Tolga'yı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşını bir dal parçası ile kıyaya çekebildiğini söyledi.

Köy halkından Sezai Aslan, Kayseri’de ikamet eden gencin babası ile amcasının göçünü taşımak için Tokat'taki köylerine geldiğini belirterek, “Köyü çok severdi. Amcasının oğlu ve bir arkadaşı ile gölet kenarına balık tutmaya gitmişler. Hava sıcak olduğu için suya girmişler ama sudan çıkaramamışlar. Onlarda boğulma tehlikesi yaşamış” diye konuştu.
İHA
 
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Osman gürsoy 3 gün önce

Gardasim yaktın bizi gardaşım kuzenim Allah mekanını cennet eylesin kurban olduğum gardaşım

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hilmi demirezen 2 gün önce

canım krdesm senı cok severdım ıyı kotu gunlerımız gecdı daha sokdayım vefat ettıgıne ınanamıyorm kurban oldugum krdesm mekanın cennet aılene ecel sabır versın

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