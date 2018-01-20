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KAYSERİLİ İŞ ADAMLARI SERBEST BIRAKILDI

Kudüs’te cuma namazı sonrasında Türk Bayrağı açtıkları için gözaltına alınan Kayserili iş adamları Pazar günü mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldı.

KAYSERİLİ İŞ ADAMLARI SERBEST BIRAKILDI
Kayseri’den Kudüs’e giden Kayserili iş adamları Celal Hasnalçacı, Nedim Olgunharputlu, Fatih Çelik, Ahmet Yurtlu, Necati Ayrancı ve Şaban Andaç cuma namazı sonrasında Türk Bayrağı açtıkları için İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iş adamları Pazar günü mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldı.


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