Kayserili işadamı Samsun'da öldürüldü

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Karkucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de otomatik kapı sistemleri üzerine iş yeri bulunan iş adamı Ali Çakır (50), iş görüşmesi için Samsun'un Vezirköprü ilçesine gitti. Burada M.Ş. ile aralarında çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan Ali Çakır, tabancayla ateş açılması sonucu 4 yerinden vurularak ağır yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin andından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen evli 3 çocuk babası Ali Çakır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda M.Ş.'nin de elinden vurularak yaralandığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili M.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
Benim canım dayım rahat uyu d
Adalet er yada geç yerini bulucak sana bunu yapan kişi veya kişiler adalet önünde hesap vericek olumu böle kalleşçe hak etmedin sen kimse Allah dril önüne gelen adam vurur can alır oldu adamlık insanlık bi insanin canini almak değildir bi insani sevdiklerinden bölesine kalleşçe koparması değildir rahat uyu canım dayim Rabbim yasattiklarini yaşamadan bu dünyadan gocertmesin o aci nasıl bir acıdır yasasinlar biz Yandık hem de ne yanma oda o delikte çürüyerek yaşasın sevdiklerinden kopmanın açısını Ruhun şad olsun mekanın cennet Şehit sin sen Allahın izniyle..