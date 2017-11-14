Kayserili işadamı Samsun'da öldürüldü





Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Karkucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de otomatik kapı sistemleri üzerine iş yeri bulunan iş adamı Ali Çakır (50), iş görüşmesi için Samsun'un Vezirköprü ilçesine gitti. Burada M.Ş. ile aralarında çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan Ali Çakır, tabancayla ateş açılması sonucu 4 yerinden vurularak ağır yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin andından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen evli 3 çocuk babası Ali Çakır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda M.Ş.'nin de elinden vurularak yaralandığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili M.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.