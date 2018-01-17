KAYSERİPARK'TA YANGIN PANİĞİ

Kayseripark AVM içinde bulunan bir GSM şirketine ait mağaza yanındaki boş dükkanda sürdürülen tadilat sonrasında çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Etrafı saran duman sebebiyle AVM içerisinde bulunan ziyaretçiler dışarı çıkarılırken, polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde AVM'nin alt katında bulunan bir GSM şirketine ait mağazanın yan tarafındaki boş dükkanda yapılan tadilat sırasında oluşan kıvılcımlar sonrasında küçük çaplı yangının çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri yaptığı müdahale ile yangını söndürürken, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak incelemenin sürdüğü bildirildi.