Kayserispor taraftarına korkunç saldırı!

TFF 1.Lig’de Pazar günü İzmir’e Altınordu deplasmanına giden bir grup Adana Demirspor taraftarı dönüş yolunda karşılaştıkları Kayserispor taraftarlarına saldırdı.

TFF 1.Lig’in 16.haftasında Altınordu ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor taraftarları dönüş yolunda ortalığı birbirine kattı… Afyonkarahisar’da bulunan Kolaylı Dinlenme Tesisleri’nde kendileri gibi deplasmandan dönen Kayserispor taraftarları ile karşılaşan Adana Demirspor taraftarları yaşları 16 ile 18 arasında değişen gençlere bıçak ve palalarla saldırdı.

4 otobüsle tesislere gelen Adana Demirspor taraftarları içeride gördükleri, Akhisar deplasmanından dönen Kayserispor taraftarlarına saldırdı. Ortalığın karıştığı kavgada Kayserispor taraftarlarını linç eden Adana Demirspor taraftarlarının 4 kişiyi de bıçakladığı iddia edildi.



(posta)

