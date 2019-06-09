Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaza sonrasında küçük kızı trafik polisi sakinleştirdi

Kayseri'de meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında korkan küçük kızı olay yerine gelen trafik polisi sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde meydana gelen kazada 38 ZS 436 plakalı otomobil ile 38 DY 356 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrasında korkan küçük bir kız, kazayı incelemeye gelen trafik polisi tarafından sakinleştirildi. Yapılan inceleme sonrasında araçlar yoldan çekilirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüTrafik KazasıTRAFİK POLİSİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.