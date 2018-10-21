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Kazada Ölen Anne Ve Oğlu Toprağa Verildi

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi. 

Kazada Ölen Anne Ve Oğlu Toprağa Verildi

Kaza dün Kayseri-Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır mevkinde yakınlarında meydana geldi. Kazada S.A. yönetimindeki 38 JA 364 plakalı otomobil takla atarken, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Kadir Haktan Kahraman ve annesi Servet Kahraman ile 35 yaşındaki Ahmet K. ve Keziban O, olay yerinde hayatını kaybetti. 
Kazada hayatını kaybeden Servet Kahraman ile 3 yaşındaki oğlu Kadir Haktan Kahraman'ın cenaze namazı, Süksün Mahallesi Camii'nde kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından anne ve oğlu mahalle mezarlığına defnedildi. Anne ve oğlunu eşi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş son yolculuğuna uğurladı. 
 

İHA

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