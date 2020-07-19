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Kazada park halindeki araçlar ve bir market hasar gördü

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonrasında park halindeki iki araç ve bir market hasar gördü. Kazada iki kişi yaralandı.

Kazada park halindeki araçlar ve bir market hasar gördü

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde meydana gelen kazada E. D. (27) idaresindeki 38 BU 820 plakalı otomobil, B.Y.'nin (25) sürücüsü olduğu plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobillerden bir tanesi yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile daha çarptı.



Kazada ayrıca bir otomobil de marketin camına çarparak durabildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yeren kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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