Kazada Sıkışan Kamyon Şoförü Ağır Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Altınoluk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 ZT 551 plakalı kamyon yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 51 KJ 487 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonrasında 38 ZT 551 plakalı kamyonun sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili işlem başlattı.







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